Otvorený list Vláde SR - Revúca potrebuje nové pracovné miesta

Vážené členky a vážení členovia novej vládnej koalície Slovenskej republiky,

Slovensko je po roku 1989 úspešnou krajinou, ale mnohé jej regióny takými nie sú. Okres Revúca dlhodobo vykazoval vysoké štatistiky nezamestnanosti - dvojnásobné oproti celoslovenskému priemeru:

Rok Slovensko Revúca 2012 15,76 % 32,55 % 2015 10,63 % 19,97 % máj 2019 4,9 % 13,86 %

Znie to ako úspešný príbeh. Ale nie je to pravda.

Štatistiky boli na celom Slovensku minulými vládami manipulované rôznymi dotačnými schémami – dotácia na vytvorenie pracovného miesta, na absolventskú prax, dotácia na založene živnosti. Ďalšou praktikou bolo vylučovanie ľudí z evidencií, neuznávanie práce v zahraničí a podobné triky. Prakticky úrady na pokyn bývalých vlád vyhnali ľudí preč z evidencie a následne im neostávalo nič iné, len migrovať za prácou do zahraničia. Revúcky okres na tom nie je reálne oveľa lepšie, ako za posledných 30 rokov, len ľudia z neho odišli.

Druhá šanca nebude

Stojíme pred situáciou, ktorú je treba riešiť akútne – práve pred ukončením korona krízy, kedy bude možné naštartovať hospodársky rast. Ak to bude o pár rokov neskôr, môže byť už neskoro – nebude možné do regiónov priviezť zahraničného investora a počet obyvateľov sa prirodzene zredukuje na optimálne životaschopné množstvo. V takomto hibarnačnom móde však budú regionálne rozdiely len a len narastať a s nimi všetky patologické javy – alkoholizmus, depresie, občianska apatickosť, etnické napätie, podpora extrémizmu, nízka úroveň vzdelania a konkurencieschopnosť.

Nevýhodná lokalita

Vypočul som si už asi všetky argumenty, prečo do nášho regiónu nikdy nepríde investor. Že nemáme hlavný cestný ťah, že tu nie je dosť kvalifikovanej pracovnej sily, že nie je podpora na lokálnej úrovni. Ak dokázalo neďaleké mesto Hnúšťa postaviť priemyselný park a prilákať dve zahraničné firmy, aby tu umiestnili svoju výrobu, musí to ísť aj v Revúcej. Naše okresy zdedili politický nezáujem o rozvoj už z 50tych rokov, z geopolitických a bezpečnostných dôvodov. Po druhej svetovej vojne reálne existovalo riziko znovu obsadenia juhu Slovenska maďarskými revizionistickými silami. Z tohto dôvodu nemá juh elektrifikovanú železnicu, rýchlostné cesty a takmer žiaden priemysel. Je to zdedený hendikep.

Nepotrebujeme ho zalepiť masívnymi investíciami do infraštruktúry, pre malý počet užívateľov. Nie je to nutné. Postačí niekoľko rozumných zásahov do regiónov a pozitívne zmeny sa rozbehnú.

Naopak, miesta ako Revúcka dolina ponúkajú skvelú alternatívu uponáhľanému mestskému životnému štýlu, v objatí národných parkov a krásnych hôr. Revúca má čo ponúknuť a ľudia sa do nej radi aj prisťahujú, ak vzniknú pracovné príležitosti.

Synergický efekt

Ako hlavný problém vnímam nízke mzdové ohodnotenie na lokálnej úrovni. Napríklad taký realitný trh je v stave, kedy sa neoplatí ani stavať nové byty, pretože ceny sú pod stavebnými nákladmi. Externý zamestnávateľ by priniesol na miestny trh súperenie o kvalitných ľudí, čo by nevyhnutne viedlo ku zvyšovaniu mzdovej hladiny v celom okrese. Zvýšená mzdová hladina by spôsobila zvýšenie lokálneho dopytu po novej výstavbe, podporu miestnych drobných podnikateľov, od biopotravín, cez kaviarne, domáce produkty, voľnočasové aktivity a podobne.. Vyššia kvalita života by zase viedla k očakávaniu kvalitnejšieho prostredia – záujem o športovanie, občiansky život, ekológiu, kultúru. Ako vravel poradca Billa Clintona James Carville: „it’s economy, stupid”.

Vhodné lokality existujú

Nezáujem investorov o okres Revúca mohol byť spôsobený aj nedostatkovou ponukou vhodných lokalít. Podľa katastra nehnuteľností nevlastní Mesto Revúca žiadnu vhodnú priemyselnú budovu, hoci vhodné lokality existujú.

Ešte minulý rok som sa preto rozhodol konať a pripravil malú štúdiu priemyselného areálu na pozemku, ktorý vlastní moja rodina. Zároveň týmto oslovujem ďalších majiteľov nehnuteľností, aby sa pripojili a rozšírili miestnu ponuku.

Greenfield Revúca – ideálne pre záujemcu o stavbu na zelenej lúke, v priemyselnej časti Mesta Revúca, na hlavnej ulici M.R.Štefánika (majiteľ RA Investment s.r.o.)

Kasárne Jelšava – obrovský vojenský areál - poskytujú kompletnú infraštruktúru, siete, prípojky, cesty, existujúce budovy aj voľné plochy (majiteľ Ministerstvo Obrany SR)

Areál Sklotex Revúca – typický brown field, s niekoľkými voľnými halami v zachovanom stave (majitelia – rôzni)

Čo žiadame

Nepotrebujeme dotačné schémy, eurofondy, kapitálové stimuly, ani iné peniaze z vreciek daňových poplatníkov. Nepotrebujeme výjazdové zasadnutia a rozhadzovanie peňazí do strán, poprípade straníkom. Subvencovať nezamestnanosť je patologické.

Rozhodne regióny potrebujú aj reformu podnikateľského prostredia, odvodového a daňového zaťaženia. Keď podnikáte s minimálnymi maržami v chudobnom regióne, sú mzdové náklady otázkou prežitia.

Ale hlavne, potrebujeme presne to, o čom píšete v programovom vyhlásení na strane 52:

„Zvýšime atraktívnosť SR ako investičnej destinácie. Budeme podporovať investície s vyššou pridanouhodnotou. Podpora investícií bude orientovaná predovšetkým do menej rozvinutých regiónov s cieľomvytvárania pracovných miest tak, aby v čo najmenšej miere deformovala podnikateľské prostredie.“

Žiadame teda o podporu nasmerovania investičného kapitálu do našich regiónov a vytvorenie kvalitných pracovných príležitostí priamo v okresoch. Výber nástrojov je na vás.

Vyzývam týmto ku diskusii aj všetkých kompetentných na lokálnej úrovni – miestnych poslancov, vedenie Mesta Revúca, Mesta Jelšava a agentúru SARIO.

Adresované:

Úrad Vlády SR

Minister Financií

Minister Hospodárstva

Ministerka pre regionálny rozvoj (tbd)

Poslanci Mesta Revúca

Primátor Mesta Revúca

---------

Ján Lopušek