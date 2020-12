Sociálne siete erodujú základné prvky spoločnosti. Je najvyšší dôvod na paniku

Ľudia si kúpia telefóny za 1000$, používajú ich osamote a prehlbujú svoje psychické nepohody a komplexy menejcennosti. Neskôr začnú vyhľadávať psychologickú pomoc, napríklad v health aplikáciách namiesto rozhovoru s priateľkou.

SOCIÁLNA DILEMA. Úvod do témy.

Také sú paradoxy moderného sveta.

Pravidelne si Facebook v rámci psychohygieny vymažem a odhlásim na jeden - dva týždne. Prospieva to pri obnovovaní a udržiavaní zdravej psychiky. Písal som o ňom v roku 2017 a celý rok 2018 bol odpojený. Spomínam na ten rok ako na môj najšťastnejší za dlhé obdobie...

V tej dobe sa zdvihla vlna kritiky zakladateľov sociálnych sietí a kľúčových manažérov ako Sean Parker, alebo geniálny Chamath Palihapitya. Chamath je Warren Buffet pre 21. storočie. Facebook vybudoval, zbohatol vďaka nemu, ale sociálne siete používa veľmi obozretne a svojím deťom ich zakázal: "They are not allowed to use that shit." Bill Gates trval na "screen time" pre svoje vnúčatá v roku 2007 - obmedzili im čas pred obrazovkou a nedovolili vlastniť mobilný telefón do 14 tich. Steve Jobs síce vytvoril úplne nový segment elektroniky - tablety - ale zakázal ich svojím deťom používať. "Obmedzujeme, koľko technológií naše deti doma používajú." povedal reportérovi Nickovi Boltonovi.

Elitné školy v Silicon Valley sú paradoxne nízko technologické - lowtec. Preferujú prírodné prístupy, alebo formy montesorri. Deti učia prevažne ľahké znalosti - rešpekt, úcta, spolupráca a kreativita. To je presne to, čo pre výuku v 21. storočí odporúča aj Homo Deus Yuval Harrari.

V roku 2019 vydala Svetová zdravotnícka organizácia odporúčania na obmedzovanie času pred obrazovkou. Deti do 5 rokov by nemali stráviť pred obrazovkou viac ako hodinu. Ročné deti by nemali byť vystavené obrazovke vôbec, dvojročné rovnako hodinu najviac. Ale WHO dodáva, čím menej, tým lepšie. Týka sa to TV obrazovky, tabletov a telefónov, videí aj počítačových hier.

Dáta sú zatiaľ zmätené a nevieme presne rozlíšiť koreláciu a kauzalitu. Je to náhoda, alebo naozaj Instagram zabíja deti? Množia sa vedecké články, ktoré majú alarmujúce výsledky a potvrdzujú vznik nového typu závislosti - SNS (social network sietes) Addiction - závislosť na sociálnych sietí sprevádzaná nárastom depresií.

Evidujeme nárast pokusov o samovraždu o 30 percent, podobný nárast v depresiách a sebapoškodzovaní dievčat do 13 rokov. Exponenciálny nárast začal v roku 2012....teda pri vzniku Instagramu. Evidujeme osamelosť u mladých ľudí, ale aj zlyhávanie dospelých mužov. Napríklad vidíme prepad v akademickej úspešnosti na všetkých úrovniach od základnej po vysokú školu. Pravdepodobne z dôvodu, že vyrastajú osamotení pri počítačovných hrách, prípadne navyše v rozpadnutých rodinách. Nedokážu nadväzovať romantické vzťahy, komunikovať so ženami, nemajú sociálne schopnosti - social skills. Evidujeme nárast depresií vôbec. Evidujeme mnohé ďalšie spoločenské dôsledky, ako je extrémna polarizácia spoločností, ktorými sa budem zaoberať v samostatných článokch o politike.

Exponenciálny nárast depresií začal v roku 2012....teda pri vzniku Instagramu.

Ako povedala v rozhovore pre NY Times bývalá agentka CIA, "Pre mňa bolo jednoduchšie rozprávať sa s teroristom na opačnej strane stola na opačnom konci planéty, ako rozprávať sa s americkým susedom, ktorý volil Trumpa".

Primárne ma ale trápi psychické zdravie jedincov, pretože od neho sa odvíja stav celej spoločnosti.

Je možné, že tieto nástroje majú závažný vplyv na mozog dieťaťa vo vývoji? Môžu spôsobiť trvalé následky? A čo by s tým mali robiť rodičia malých detí, keď všetci okolo ich používajú. Ak zakážem dieťatu mobil, bude z neho outsider. Všetci ostatní a naokolo ho naďalej budú používať. Nechcem svoje deti obmedzovať vo vývoji, nechcem seba odstrihávať od sociálnych sietí. Ako s ich nebezpečenstvom však naložiť?

Neviem.

