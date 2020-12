Najväčší gambling na planéte - Facebook?

V 90. rokoch bola obrovská dilema, ako monetizovať internet. Vtedajšie inovácie vyvinuli len recyklovaný model nepriamej monetizácie formou predaja reklamného času podobne, ako to bolo zaužívané v televíziách.

Ekonomika extrakcie pozornosti

Predaj reklamy je na internete obrovský posun oproti analógovým asynchrónnym technológiám, ktoré netušia, kto si reklamu prezerá. Narozdiel od televíznych reklám vie internet o "divákovi" všetko a je tak pre inzerujúce firmy dokonalý nástroj pre cielenie reklamy. Preto sa vám často zdá, že ste sa o niečom rozprávali a následne vám mobil zobrazuje relevantné reklamy. Pravdepodobne ste sa o tom nielen rozprávali, ale aj niekomu písali cez messenger, whatsapp, viber, alebo nebodaj zadali heslo do googlu.

Takže. Internetové služby ostali zadarmo a internetové firmy na nich zarábajú nepriamo - reklamou. Ako to robia? Tak, že pritom, ako zadarmo používame ich služby, sa zatiaľ oni učia úplne všetko o nás. Následne to používajú na stále lepšie cielenie reklamy pre svojich zákazníkov. Za každé naše kliknutie, alebo zobrazenie im platia ich zákazníáci. Aby nás poznali stále lepšie a aby mohli predávať čo najviac reklamy, snažia sa nás vmanipulovať do čo najintenzívnejšieho používania týchto nástrojov. Každá ďalšia firma, každý nový produkt je v tom lepší. Facebook z roku 2004 je prehistorický pästný klin oproti umelej inteligencii s naurónovými sieťami bežiacimi na superpočítačoch, ktorú majú v roku 2020. TikTok je síce mladší, ale zase geniálnejší algoritmus aký mal Instagram... Vývoj ide rapídne dopredu. A my?

(Steve Cutts)

Technologické giganty ako Alphabet, Facebook, Tencent teda zarábajú miliardy dolárov manipuláciou našej pozornosti. Manifest Centra pre humánnejšie technológie https://www.humanetech.com/ to nazýva ekonomikou extrahujúcou (ťažiacou) našu pozornosť. Každým ďalším predajom, ale aj každou ďalšou interakciou s internetom sa v tom stávajú lepšími. Poznajú nás stále viac. Pamätajú si každý detail a nikdy nezabúdajú. Každým otvorením Facebooku, nevinným scrollnutím si systém zaznamená, koľko sekúnd ste sa pozerali na ten-ktorý obsah, ako dlho ste ho snímali. Kým technológie sa zlepšujú, naša schopnosť kriticky myslieť degraduje. Obsah "horšej” kvality, ale s vyšším preklikom prevažuje, nakoľko je vždy jednoduchšie predať niečo prvoplánové ako sofistikované. Preto sa neprimerane rýchlo šíria konšpirácie oproti pravdivým informáciám. Povrchný obsah oproti hodnotnému. Môže za to z veľkej časti evolúcia, ktorá nás pretkala všetkými tými zjednodušeniami, skratkami, chybami v kognícii a úsudku. Sme plní biasov a zjednodušení, krehkostí a tvorcovia týchto nístrojov to veľmi dobre vedia. Prichádzajú na to jednoduchým a nikdy nekončiacim masívnym A-B testovaním. Ak niečo uspeje na veľkej vzorke, okamžite to ide do produkcie. Takýmto spôsobom sa brutálne rýchlo hackuje ľudská psychológia. Tak rýchlo, že nestíhame držať krok so zmenami v spoločnosti, ktoré už nastali. Ako zaznie v dokumente Social Dilemma:

"Máme paleolytický mozog, stredovéké inštitúcie, ale božské technológie."

Aké ľahké je hacknúť ľudský mozog?

Zdroj: God-like Wiki and also John Manoogian III. (List of biases)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cognitive_bias_codex_en.svg

Obrázok ilustruje súhrn typov ľudských kognitívnych pochybení, skreslení, ktoré máme.

Globálne kasíno pre naše mozgy

V prenesenom zmysle sú sociálne siete - najväčší gambling na svete. Dizajn týchto nástrojov, ich prejavy a symptómy sa kasínam náramne podobajú.

Natasha Dow Schull, profesorka antropológie na MIT autorka knihy Addiction by design je dlhodobá výskumníčka závislostí a špeciálne automatových gambling závislostí.

Vo výskume popisuje, ako sa hráči v kasínach dostávajú do svojho “stavu", teda do takzvanej “zóny". Je to moment, kedy mozog vypína preciťovanie, odpája sa od tela. Zažíva len stav nekonečnej drámy z produkcie dopamínu pri očakávaní výhry – či prehry v každom ďalšom kole hrania. Ľudia strácajú pojem o čase, sedia pripútaní ku stoličke a vypnú okolitý svet. Stávajú sa narkoleptickými. Hráči opisujú, akoby sa ponárali do amnézie až anestézy, automat ich pohltí a oni necítia bolesť, stres, nevnímajú čas.

Celý kasíno business je postavený a dizajnovaný s týmto jediným účelom – doviezť ľudí do tohto stavu, kedy nedokážu vnímať a nevedia, koľko prehrávajú.

Môžeme si nahovárať, že vo veľkých kasínach sa jedná o nejakú formu vyššej gamblerskej kultúry. Že je to hra vyššej spoločnosti, kde je v centre ruleta a poker. Z pohľadu príjmov pre kasína však tvoria automaty 70-80% všetkých tržieb. Tie malé anonymné, intímne zákutia sú zdrojom peňazí. Tento priestor je schválne dizajnovaný podľa opisu - stena za chrbtom vytvára pocit bezpečia, podobne nízke stropy. Nechceme priestor pre veľké myšlienky, ale vytvoriť pocit cubiconu, ulity. Stoličky, na ktorých ľudia sedia sú ergonomicky navrhnuté tak, aby umožňovali prúdenie krvi v stehenných tepnách. Pri vzniku masovej výroby koncom 18 st. továrnici vyžadovali neprerušovanú koncentráciu a niekde sem môžeme datovať aj vznik ergonomiky...

Obrovskú úlohu pri dizajne priestoru zohrávajú koberce, ktoré nesmú mať pravé uhly. Koberec hráča vedie ku automatu a v momente, ak by mal pravý uhol, človek by sa musel pozastaviť, zamyslieť, nebodaj zdvihnúť hlavu. Musel by spraviť rozhodnutie a to my nechceme. Nechceme, aby sa hráč vedel vedome rozhodnúť, ale aby pokračoval v bezprizornom flow smerom k hracím strojom. Priestor je nenápadne, za to perfektne účelovo členený. Dostáva vás do svojej vlastnej ulity. Svetlá nesmú človeka prebudiť a vytrhnúť z gamblerského tranzu, musia byť tlmené a nesmú sa nikde odrážať priamo do očí. Podobne hudba – nesmie vtrhnúť do zmyslov.

Dostávame sa k dizajnovaniu algoritmov. Výherné automaty mali kedysi určitú krivku odoberania vhodených peňazí. Je to rovnaká psychologická manipulácia ako všetky vyššie opísané triky. Pocit falošných výhier sa strieda s obdobiami pádov, výherné zvuky vás vracajú do hry, pocity falošného vrátenia peňazí, všetko píska, pípa a hrá sa s vami. Eventuálne každá krivka skončí na nule. V tvorbe algoritmov hrá opäť rolu vývoj nášho mozgu a evolučná adaptácia.

Výmena páky za tlačítko napríklad urýchlila počet otočení za hodinu 3x. Extrémne príbehy z kasín sú o používaní plienok u ľudí, aby mohli hrať dlhšie. Každú noc sa však nájdu desiatky strojov, ktoré …boli proste očúrané, lebo to ľudia nevydržali. Ale odísť nemohli...

Čo majú spoločné kasína, ale aj napríklad drogové závislosti spoločné so sociálnymi médiami?

Takmer všetko. Pozrime si sprievodné javy automatových závislostí:

Samota

Okamžitá spätná väzba

Random rewards - náhodné odmeňovanie

continuity with no resolution - trvanie bez cieľa

Podobajú sa tieto aspekty na používanie sociálnych sietí / internetu / mobilu?

Vitajte v kasíne sociálnych sietí

- Stalo sa vám niekedy že ste pri Facebooku / Instagrame stratili 10-15-20 minút, ani neviete ako?

- Stalo sa vám, že ste išli do mobilu niečo "spraviť", pozrieť, niekomu napísať a po 20 minútach scrollovania a lajkovania ste si na to spomenuli?

- Stalo sa vám že, chodievate kontrolovať notifikácie každú chvíľu, aj keď nič neočakávate?

- Poznáte fantómové zvonenie vo vrecku? Ste si istý, že telefón zavibroval, ale nič to nebolo?

- Stalo sa vám, že ste niečo zverejnili na facebooku a nemali ste dostatok lajkov, tak sa vás to dotklo?

- Stalo sa vám, že ste išli na Facebook keď ste sa nudili - na zastávke pri čakaní? Alebo ste boli nervózni a chceli ste sa skryť za telefón, tak ste otvorili sociálnu sieť?

- Stalo sa vám, že ste sedeli pri stole štyria - kamaráti, či rodina a všetci mali v ruke telefón?

Aj mne sa to stáva.

V tomto kasíne sa neprehrávajú peniaze. Prehrávame náš život. Čas, ktorý sme mohli vnímať a žiť venujeme bezprizornému stavu gamblera "v zóne" na internete.

Na záver jedno malé technické porovnanie s kasínami:

NOTIFICATION DELAY - jeden programátor vyvinul tento tzv. delay, teda opozdenie v zobrazení výsledku aktualizácie - Twitter to mal donedávna inherentne vnorené do UX, takže keď ste si otvorili aplikáciu, systém akoby prvé tri sekundy načítaval notifikácie a až potom sa zobrazili. Podobne je to napríklad s aktualizáciou nových emailových správ. Každá služba sa aktualizuje na pozadí. Napriek tomu, keď si otvoríte emailový prehliadač, nové správy nevidíte ihneď. Potiahnite prstom dolu po displeji. Pravdepodobne sa zobrazí načítavacie koliesko, nejaký placeholder a po pár sekundách dostanete nový email. Dopamínová reakcia, ako odmena za to, že ste potiahli príde až o tri sekundy. Vhoďte mincu do automatu, stlačte a čakajte. Je to veľmi podobné.

Manipulácia ľudskej psychológie nabrala masového rozmeru. Začal sa spoločenský pohyb obdobný kontinentálnym rifom. Ak to preženiem, toto je Goebbelsova propaganda na steroidoch. Ibaže nepreháňam. Základné prvky spoločnosti sú práve v pohybe.

